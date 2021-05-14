المشهد اليمني الأول

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية صواريخ، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، ، ولا زالت تطلق في هذه الأثناء ردا على الغارات الكثيفة التي شنها كيان العدو على قطاع غزة.

وأكدت سرايا القدس توجيه ضربة صاروخية كبيرة مركزة ومتطورة نحو الأراضي المُحتلة رداً على العدوان الصهيوني الغاشم.

وأفادت مصادر عن إطلاق كتائب القسام خمسين صاروخ مستهدفة عسقلان وأسدود وبئر السبع وسديروت.

وكان شن كيان العدو بسرب من 6 طائرات حربية أكثر من 80 غارة عنيفة على مناطق متفرقة في شمال قطاع غزة.

وأكد متحدث جيش الاحتلال أن قوات جوية ومدفعية من الجيش تشن في هذه الساعة غارات على قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن الاحتلال يطلق قذائف مدفعية وفسفورية شرق السناطي وخزاعة شرقي مدينة خانيونس.