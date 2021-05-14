المشهد اليمني الأول

أكد عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي الاستعداد عن الرد على السعودية حتى وان استمرت في عدوانها وحصارها على الشعب اليمني.

وقال محمد الحوثي في تغريدة له على تويتر”باعتبار المطارات السعودية نقطة متقدمة ادعو المملكة العربية السعودية وتحالفها بقصف الكيان الغاصب بعدة غارات انتصارا لضحايا الاسر وانتصارا للقضية الفلسطينية المركزية الاولى مقابل ايقاف الجمهورية اليمنية لحقها في الرد على المملكة العربية السعودية حتى وان استمرت غاراتها وحصارها على اليمن”.