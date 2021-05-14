المشهد اليمني الأول
أكد عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي الاستعداد عن الرد على السعودية حتى وان استمرت في عدوانها وحصارها على الشعب اليمني.
وقال محمد الحوثي في تغريدة له على تويتر”باعتبار المطارات السعودية نقطة متقدمة ادعو المملكة العربية السعودية وتحالفها بقصف الكيان الغاصب بعدة غارات انتصارا لضحايا الاسر وانتصارا للقضية الفلسطينية المركزية الاولى مقابل ايقاف الجمهورية اليمنية لحقها في الرد على المملكة العربية السعودية حتى وان استمرت غاراتها وحصارها على اليمن”.
باعتبار المطارات السعودية نقطة متقدمة
ادعو المملكة العربيةالسعودية وتحالفها بقصف الكيان الغاصب بعدة غارات انتصارا
لضحايا الاسر وانتصارا للقضيةالفلسطينيةالمركزية الاولى
مقابل ايقاف الجمهوريةاليمنية لحقها في الرد على المملكة العربيةالسعودية حتى وان استمرت غاراتها وحصارها على اليمن
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) May 14, 2021