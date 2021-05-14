المشهد اليمني الأول

ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، يومنا هذا الجمعة، إلى 122 شهيد بينهم 31 طفلاً 20 سيدة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في تصريح مقتضب، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى نحو 900 جريحاً بجراح مختلفة.

وأكدت أنه استشهد اليوم مواطنان فلسطينيان وأصيب 17 آخرين برصاص العدو الإسرائيلي خلال التصدي للاعتداءات الإسرائيلية.

الجدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا كبيرا بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال منذ مساء الاثنين 10-5-2021 حيث أوفت المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الأقصى المبارك وتهجير عائلات حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.