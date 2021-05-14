المشهد اليمني الأول

شهدت عدد من مديريات محافظة صنعاء اليوم الجمعة، وقفات حاشدة ندد من خلالها المشاركون بالجرائم التي ترتكبها قوات العو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني..

واستنكر أبناء محافظة صنعاء ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم ومجازر مروعة باستهداف طيرانه للأحياء السكنية في قطاع غزة.. مؤكدين دعم أبناء المحافظة للشعب والمقاومة الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني..

وأكد بيان صادر عن الوقفات وقوف أبناء محافظة صنعاء مع الشعب والمقاومة الفلسطينية، باعتبار القضية الفلسطينية، القضية المركزية والأولى للأمة والشعب اليمني..

وأشاد بدور حركات المقاومة والفصائل الفلسطينية المناهضة للعدو الصهيوني .. داعيا أحرار الأمة إلى دعمها بكل الوسائل المتاحة لتحرير فلسطين والقدس الشريف..

جرى خلال الوقفـات التبرع بالأموال لدعم فلسطين ومقاومتها ضمن حملة “القدس أقرب” التي دشنت يوم أمس.