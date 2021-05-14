المشهد اليمني الأول

مايحدث في القدس!!

هو إنفجار لثورة غضب بلغ كتمها سبعون عاما

ثورة غضب، هُيّجت بالأوجاع، والألآم الدامية للقلوب

ثورة داحضة لاتفاقية سايكس بيكو، المشترك فيها البريطاني والأمريكي

ثورة داحضة لاتفاقية صفقة القرن، المشترك فيها يهود الأعراب الأنذال

ولن تنجح تلك الثورة

إلا في حالة استجابتها لإستراتيجة القرآن

وإلا فالمبادرات وصفقات الخداع ستعود

ومَّا يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين

أن ينزل عليكم من خير من ربكم..

ما يحدث في فلسطين اليوم فرصة!!

فرصة بعد 70 عام من الظلم والظلام

سبعون عاما من القتل والتشريد والإحتلال

سبعون عاما من القهر والحزن والكمد

فرصة في القرن الواحد والعشرين

وليست أية فرصة..

اقصفوا بالصواريخ والمدفعية

تظاهروا وواجهوا المحتل بالعنف

أحرقوا وكسّروا وقاتلوا واقتلوا

ارجموا بالصواريخ والحجارة والمدفعية

واقتلوهم بالسكاكين واخنقوهم بالأيادي

الثورة والعنف والقوة، لكم وليست عليكم

القدس ينتفض، والقدس يثور، والقدس يتحرر.

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يحيى البدري