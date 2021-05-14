شاهد ماذا فعلت صواريخ المقاومة باقتصاد كيان العدو الإسرائيلي

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، دك المدن والمستوطنات الصهيونية ومواقع حساسة بعشرات الصواريخ التي عجزت القبة الحديدية عن صد كثير منها، فيما وصف...