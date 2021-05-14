المشهد اليمني الأول

شاهد ماذا فعلت صواريخ المقاومة باقتصاد كيان العدو الإسرائيلي

تل أبيب بعد القص

 

انهيار اقتصاد الكيان

شاهد ماذا فعلت صواريخ المقاومة باقتصاد كيان العدو الإسرائيلي

معركة سيف القدس
القدس تنتفض

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