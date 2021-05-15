المشهد اليمني الأول

تداول ناشطون وصحفيون أخبار تفيد مشاركه الطيران الاماراتي في القصف الاسرائيلي على ‎غزه،

وبغض النظر عن صحه الخبر إلا إنه ليس ببعيد ان يفعلوها بعد تطبيعهم، والكارثه الاكبر هي ان هذا الطيران هو نفسه الداعم الاساسي للمرتزقة في ‎مأرب وبقيه الجبهات!!

وكما يقتل الطيران الحربي الاماراتي اطفال اليمن لن يستبعد ان يشارك الطيران الإسرائيلي في قتل الأبرياء من أبناء فلسطين.

واوردت احدى الصحف في الكيان خبرا معززا بالصور حول مشاركة طائرات اف 16 الاماراتية عليها العلم الاماراتي بجانب الطائرات الاسرائيلية.

وكان المحامي والخبير في القانون الدولي، الدكتور محمود رفعت قد كشف في وقت سابق عن عرض قدمه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

بن زايد يعرض على نتنياهو مرتزقة كالذين يقاتلون في اليمن لاجتياح غزة وقال محمود رفعت في تغريدة على تويتر: إن محمد بن زايد عرض على نتنياهو تزويد دولة الاحتلال بمرتزقة كالذين يحاربون في اليمن والذين تمولهم الإمارات لاجتياح قطاع غزة برياً.

ولا تزال قوات العدو الصهيوني، تواصل عدوانها الهمجي على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، في حين بلغ عدد الشهداء 119 شهيدا بينهم 30 طفلا و19 سيدة.