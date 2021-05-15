المشهد اليمني الأول

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، عن ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي الى 139 بينهم 39 طفل و22 امرأة.

ويستمر كيان العدو الإسرائيلي بقصف المناطق السكنية، مخلفا مئات الشهداء ومئات الجرحى من الفلسطينيين، جلهم من الأطفال والنساء.

وشنت طائرات الاحتلال غارات على استراحة بحرية غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مرتكبة مجزرة جديدة في حي الشاطئ بمدينة غزة، 10 شهداء بينهم 8 أطفال.

وكان استهدفت طائرات الاحتلال مبنى سكني في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة، كما استهدفت مجمع أنصار غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ.

وأفادت مصادر فلسطينية، عن انتشال 10 شهداء حتى هذه اللحظة من منزل عائلة “أبو حطب” المدمر بفعل صواريخ الاحتلال. كما أفادت المصادر، عن وصول جثمان طفلة إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد انتشالها من تحت أنقاض منزل عائلة ابو حطب في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 11 شهيدا وأكثر من 1700 مصاب بينهم 150 بالرصاص الحي، خلال مواجهات أمس بالضفة الغربية.

ولا زالت المواجهات مستمرة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وكيان العدو الإسرائيلي منذ خمسة أيام، من بينها مواجهات مع الاحتلال في صافا شمال بلدة بيت أمر في الخليل، صباح اليوم.