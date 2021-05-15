المشهد اليمني الأول

تستعد الجماهير اليمنية في مختلف المحافظات بالخروج بمسيرات دعما للمقاومة الفلسطينية التي تواجه عدوان صهيوني همجي.

ودعا عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي جماهير الشعب اليمني للخروج الجماهيري يوم الاثنين دعما لفلسطين واضاف في تغريدة له على توتير” ستحدد اللجان المنظمة اماكن تجمع واقامة المسيرات المنددة بالعدوان المستمر للكيان الغاصب ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني”.

وقال” انتهز المناسبة ايضا لأدعو كل الاحرار في العالم للخروج للمسيرات والوقفات للمظلومين بفلسطين”. كما دعا في تغريدة أخرى قوى العدوان ومرتزقتهم الى ان تجميد هدف عدوانهم على صنعاء والتوجه نحو القدس.

وقال في تغريدته ” لاتنشغلوا عن ماهو أقدس من صنعاء تعالوا الى كلمة سواء ان يجمد هدف عدوانكم على صنعاء وتقف جميع معاركم معنا حيث هي الان وتتجه جميع جيوشكم لتحرير القدس ونضمن لكم تنفيذ أهداف عاصفتكم المعلنة بعد تحرير الأقصى بدون اي تكلفة او تحرك عسكري وسنساندكم بالمسير والقوة الصاروخية ان احببتم.