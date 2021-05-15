المشهد اليمني الأول

شهدت العديد من مدن وعواصم العالم، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 6 أيام.

شهدت العديد من مدن وعواصم العالم، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ورفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 6 أيام.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد خرج الآلاف من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني في العاصمة اليابانية، طوكيو، ومن أبناء الجالية الفلسطينية في مظاهرة تطالب بتوفير الحماية لأبناء فلسطين، وتنديدا بجرائم الاحتلال واستهدافه للطواقم الإعلامية وتدمير الأبراج في قطاع غزة.

وفي العاصمة الأسكتلندية أدنبرة شارك المئات في مظاهرة بمناسبة الذكرى الـ73 للنكبة واسنادا للقدس وغزة، وللمطالبة بوقف سياسة القتل ضد المواطنين.

كما شهدت العاصمة النيوزيلندية ولينغتون، ومدينة أوكلاند، مسيرة بمشاركة عدد من المتضامنين، للتنديد بسياسة سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، وللمطالبة بوقف العدوان.

وخرجت أيضاً مظاهرة مؤيدة لشعبنا واحياء للذكرى الـ73 للنكبة، في مدينة سيدني الإسترالية.

أما في العاصمة الاسبانية مدريد، فقد شارك الآلاف في مظاهرة تضامنا مع أبناء فلسطين، ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ونددوا بسياسات سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وطالبوا بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم بحق المواطنين، وقصفهم البيوت والأبراج السكنية.

كما شارك المئات في وقفة مؤيدة للشعب الفلسطيني في مدينة مانشستر الإنجليزية، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بالعمل على توفير الحماية لأبناء فلسطين في ظل مواصلة سلطات الاحتلال جرائمها.