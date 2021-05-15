المشهد اليمني الأول

اندلع حريق ضخم، صباح اليوم السبت، قرب المنطقة الصناعية في أسدود بعد إعلان كتائب القسام الفلسطينية استهدافها بالصواريخ.

وقالت كتائب عز الدين القسام الفلسطينية، صباح السبت، إن حريقا ضخما اندلع في المنطقة الصناعية بأسدود بعد القصف القسامي الأخير للمنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن وابلا من الصواريخ يتم إطلاقها دون توقف من غزة على جنوب إسرائيل، لافتة إلى أن أحدها أصاب مدينة أسدود.

من جانبها، قالت القناة 13 الإسرائيلية إن صاروخا استهدف مخزنا لوجيستيا يضم مواد سريعة الاشتعال في ميناء أسدود.

وأعلنت كتائب القسام، قصف بئر السبع وأسدود برشقة صاروخية، هي الثانية خلال ساعات، ردا على استهداف منزلا في مخيم الشاطئ غربي قطاع غزة.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عمليات القتل المبرمجة، التي تقوم بها قوات كيان العدو الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، حيث وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة إلى 122 قتيلاً في غزة، و7 في الضفة الغربية حتى هذه اللحظة.