المشهد اليمني الأول

أعلن الناطق العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة، أن الكتائب جهزت نفسها لقصف تل أبيب لستة أشهر بشكل مستمر”.

وأمهلت كتائب القسام المستوطنين الصهاينة في تل أبيب ومحيطها ساعتين للتجول قبل ردها المزلزل.

وقال أبو عبيدة: بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف يُرفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وبعد ذلك يعودوا للوقوف على رجلٍ واحدة.

وأكد أبو عبيدة أنه بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل.