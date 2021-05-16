المشهد اليمني الأول

أعلن المتحدث باسم القسام أبو عبيدة، بدء توجيه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وأسدود ردا على قصف برج الجلاء وقال أبو عبيدة: وجهنا ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لتل أبيب وأسدود ردا على قصف برج الجلاء

وأفادت مصادر فلسطينية، عن دوي صفارات الإنذار تدوي في تل أبيـب بعد إعلان كتائب القسام توجيه ضربة صاروخية كبيرة للمدينة.

كما أفادت مصادر، عن إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه الضواحي الشرقية لمدينة أسدود، وأكدت أن الصواريخ التي أطلقت من غزة تصل هشارون شمال تل أبيـب في اتساع لدائرة المناطق المستهدفة.

وأفادت مصادر إسرائيلية، عن رشقات ثقيلة من الصواريخ أطلقت من غزة نحو تل أبيب ووسط البلاد والجنوب ومنطقة الساحل. وأكدت سقوط عدد من الصواريخ في منطقة يهودا وريشون لتسيون دون تسجيل إصابات.

وأعلنت مصادر إسرائيلية عن دفعات جديدة من الصواريخ أطلقت من غزة نحو تل أبيب ووسط البلاد والجنوب ومنطقة الساحل.

وأكدت مصادر إسرائيلية أن 42 صاروخا سقطت على تل أبـيب ووسط إسرائيل في رشقتين بعد منتصف الليل، وأفادت المصادر، وأعلنت عن دفعات جديدة من الصواريخ أطلقت من غزة نحو تل أبـيب ووسط البلاد والجنوب ومنطقة الساحل.

وتحدثت صحيفة معاريف العبرية عن سقوط صواريخ بشكل مباشر في مستوطنتي ريشون لتسيون وجان يفنيه ومدينة أسدود.

وأصدرت سلطات الاحتلال تعليمات للمستوطنين في تل أبيب ومحيطها بالتزام الملاجئ.