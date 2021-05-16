المشهد اليمني الأول

حثت الأمانة العامة لمكون الحراك الجنوبي المشارك في الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة الشعب اليمني للمشاركة الفاعلة في مسيرات النصرة اليمانية الشعبية المساندة لفلسطين الاثنين القادم.

ودعت الأمانة العامة لمكون الحراك في بلاغ صحفي، إلى الاحتشاد بالزخم الذي يليق بنصرة ومساندة قضية الأمة المصيرية والمحورية قضية فلسطين وشعبها ومقاومتها. وأشادت باستجابة وتفاعل الشعب اليمني مع حملة التبرعات لفلسطين التي دعا لها قائد الثورة حفظه الله.

وأشارت الأمانة العامة إلى ضرورة الاستمرار ومواصلة التبرع والبذل والعطاء لفلسطين وشعبها ومقاومتها الذين يدافعون عن عزة وكرامة ومقدسات الأمة الإسلامية أجمع.