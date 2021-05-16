المشهد اليمني الأول

انتزع يوفنتوس فوزًا قاتلاً أمام إنتر ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، مساء السبت، بمنافسات الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

سجل أهداف يوفنتوس كل من كريستيانو رونالدو بالدقيقة (24)، وخوان كوادرادو (45 و88 من ركلة جزاء). فيما سجل هدفي النيراتزوري روميلو لوكاكو (35) من ركلة جزاء، وجورجيو كيليني بالخطأ في مرماه (84). ورفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة وقفز للمركز الرابع مؤقتًا، بينما تجمد رصيد الإنتر عند 88 نقطة في الصدارة.

الفرصة الأولى كانت من نصيب يوفنتوس في الدقيقة (10)، حين سدد كولوسيفسكي باتجاه المرمى، لولا أن ارتطمت بسكرينيار الذي منعها من دخول الشباك وتُبعد لركنية. واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ليوفنتوس بعد عرقلة دارميان لكيليني، أكدتها تقنية الفيديو، وسددها كريستيانو وتصدى لها هاندانوفيتش، قبل أن ترتد مجددًا ويضعها رونالدو بالشباك في الدقيقة (24).

وعاد الحكم مجددًا لتقنية الفيديو في الدقيقة (35)، بعد عرقلة دي ليخت لمهاجم الإنتر لاوتارو، واحتسب ركلة جزاء، تمكن لوكاكو من تحويلها لهدف أول ويتعادل للنيراتزوري. وأهدر دانيلو الظهير الأيمن ليوفنتوس، فرصة مضاعفة النتيجة، بعدما سنحت الفرصة أمامه داخل المنطقة لتسديد الكرة ليسددها بجوار المرمى، ويضيع على فريقه فرصة تسجيل هدف ثانٍ.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن كوادرادو من تسجيل الهدف الثاني ليوفنتوس، بعدما سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء لترتطم بقدم أحد مدافعي إنتر ويفشل هاندانوفيتش في التصدي لها لتسكن شباكه. ومع بداية الشوط الثاني، كاد لاوتارو أن يتعادل للإنتر في الدقيقة (51)، بعدما وصلته الكرة على حدود منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة قوية مرت فوق عارضة الحارس تشيزني.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه رودريجو بنتانكور بعد حصوله على بطاقتين صفراوين، ثم قرر أندريا بيرلو خروج كريستيانو رونالدو في الدقيقة (70) ليدفع بألفارو موراتا بدلاً منه. وتألق تشيزني وحرم إنتر من فرصة هدف محقق، بعدما قابل فيتشينو تمريرة عرضية برأسية قوية عقب مشاركته بدقائق، لينجح حارس اليوفي في التصدي للكرة وإبعادها عن مرماه.

وسجل إنتر هدف التعديل عن طريق كيليني بالخطأ في مرماه، لكن الحكم أطلق صافرته واحتسب ركلة حرة لصالح يوفنتوس، قبل أن يعود لتقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف. وفي الدقيقة (86)، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح كوادرادو، نجح النجم الكولومبي في تسديدها بنجاح، ليسجل ثالث أهداف يوفنتوس في شباك إنتر.

وتلقى بروزوفيتش نجم وسط إنتر، البطاقة البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة (91)، بعد عرقلته لكوادرادو في هجمة مرتدة، ليخرج بالبطاقة الحمراء، لينتهي اللقاء بفوز اليوفي (3-2) ليثأر من هزيمة الدور الأول (2-0).