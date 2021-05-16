المشهد اليمني الأول

بعد أن شنت أمريكا حمله على الصين للتشويه بنجاح بإطلاق محطتها الفضائية، أن صاروخها فقد السيطرة، وأشيع ليلقى اهتمام عربي بالغ، أمريكا تفقد السيطرة على صاروخ فضائي تم إطلاقه بالأمس لشركة “روكيت لاب”.

ولفت الصاروخ الأمريكي التابع لشركة «روكيت لاب» الأمريكية الأنظار إليه مؤخرًا، وذلك بعدما تم فقدان السيطرة عليه إثر فشل عملية إطلاقه، ويأتي ذلك بعد أيام من أزمة الصـاروخ الصيني الذي جعل السكان في مختلف أنحاء الدول يشعرون بالخوف بسببه إثر خروجه عن سيطرة بكين.

وأعلنت شركة «روكيت لاب» الأمريكية المتخصصة في مجال العلوم الفضائية، عن فقدها لأحد الصواريخ الإلكترونية، وذلك بعدما فشلت عملية إطلاقه. وأوضحت الشركة المطلقة للصاروخ الأمريكي أن معزز إلكترون يبلغ طوله 18 مترًا تم إطلاقه يوم السبت الموافق 15 مايو 2021.

وأضافت أن الصـاروخ المعزز كان يحمل قمرين صناعيين تجاريين في مهمتها العشرين، لكن الإطلاق واجه مشكلة كبيرة بعد أن اشتعل محرك المرحلة الثانية بعد دقائق فقط من الإقلاع، ليفشل الصاروخ في الوصول إلى مداره المحدد له.

وقالت الشركة عبر موقعها في «تويتر» إن الجزء الأول من الصـاروخ من المفترض انطلاقه كما كان مخططًا له، ولكن في المرحلة الثانية من الإشعال، حدث شيء مفاجئ وهو انقطاع المحرك، وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له، وأكدت الشركة روكيت لاب خلال «التغريدة» أن الصـاروخ كان يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية.

وأوضحت الشركة عبر موقعها أن الصـاروخ لم يتسبب في أي أضرار حتى هذه اللحظة، وأنها تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت لاسترداده، كما أن الصـاروخ كان يحمل قمرين صناعيين، لإحدى الشركات التي تعمل في مجال الأقمار الصناعية.