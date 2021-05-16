المشهد اليمني الأول

نفذ أحد الأبطال المقدسيين عملية دهس فدائية على عناصر من شرطة الإحتلال الصهيوني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأظهر شريط فيديو اقتحام سيارة خاصة حاجز أقامته شرطة الإحتلال خوفاً من المتضامنين مع العائلات التي يريد كيان العدو تهجيرها في حي الشيخ جراح.

وأسفرت عملية الدهس عن وقوع 7 إصابات في صفوف جنود العدو الصهيوني، بينهم 2 في حالة خطرة. وتحدثت معلومات عن استشهاد المنفذ بعد إطلاق النار عليه، وهو الشهيد المجاهد البطل ابو خديجة.

وباركت سرايا القدس “الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي” العملية البطولية الجريئة في حي الشيخ جراح التي تؤكد تجذّر روح الثورة ودافعية أبطال شعبنا في القدس لمقاومة الاحتلال.

من جانبها اعتبرت لجان المقاومة أن عملية الدهس في القدس تعبير عن إلتصاق شعبنا بنهج المقاومة وندعو الشباب الثائر في القدس والضفة وفلسطين المحتلة عام 48 لتصعيد العمليات البطولية.