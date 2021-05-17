المشهد اليمني الأول

تشن سرب من طائرات كيان العدو الإسرائيلي، في هذه اللحظات سلسلة غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وتتصاعد ألسنة دخان كثيفة، مع أصوات انفجارات كبيرة في مناطق مختلفة من مدينة غزة ومحيطها.

وشن طيران كيان الإحتلال أكثر من 70 غارة على قطاع غزة ومحيطها خلال النصف ساعة الأخيرة، كما استهدف في قصف جوي ومدفعي مكثف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقـصفت طائرات كيان العدو الإسرائيلي المحتل مبنى مكون من ٤ طوابق في شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة.

واستهدفت غارات طيران العدو المحتل منزلا في خان يونس جنوبي قطاع غزة ودمره بالكامل. وغارات مكثفة اخرى قصفت قرب مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.

كما شن كيان العدو الإسرائيلي غارات عنيفة في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة تزامنا مع القصف على مدينة غزة وشمالها، وغارات اخرى تستهدف مناطق عدة في شرق وشمال وغرب مدينة غزة وخان يونس.