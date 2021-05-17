المشهد اليمني الأول

يُعد تطبيق واتساب واحداً من بين أهم التطبيقات وأكثرها فعالية بالنسبة للمستخدمين بحيث أنهٌ يغني عن المكالمات الهاتفية المدفوعة ويعمل بشكل مجاني تماماً بدون الحاجة لدفع أي مبالغ مالية.

واجه تطبيق واتساب في الفترة الماضية تحديات صعبة تمثلت في دعوات من المستخدمين لمقاطعته واستخدام تطبيقات بديلة عنه وذلك بعد ما تردد من إشاعات بأنه يقوم بجمع معلومات حساسة تهدف لمٌراقبة المستخدمين.

من أهم مميزات تطبيق واتساب أنه يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات هاتفية ومكالمات فيديو مجانية تماماً من الهاتف ومن الكومبيوتر أيضاً، وباتباع الخطوات أدناه يمكنك إجراء مكلمات الفيديو بكل سهولة من جهاز الحاسوب.

أولاً يجب توفر كاميرا ويب في الجهاز وإلا فسيجب تحميل تطبيق مثل IV Cam لتحويل الهاتف لكاميرا ويب عالية الدقة.

قم بفتح واتساب ويب من الكومبيوتر، وللقيام بذلك قم بفتح موقع شركة واتساب من الحاسوب وأمسح الرمز الذي سيظهر لك باستخدام تطبيق واتساب على الهاتف عبر النقر على خيار واتساب ويب.

قم بفتح ايقونة الشخص الذي تريد الاتصال به، بعد ذلك قم بتوصيل سماعات الرأس المزودة بميكروفون واعط الإذن للتطبيق باستخدام الكاميرا والمايك، وبعد ذلك قم بالاتصال على الشخص الذي تريده عن طريق الفيديو أو المكالمة الصوتية وسيقوم الموقع بالاتصال بكل سهولة.