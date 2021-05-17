المشهد اليمني الأول

قام فريق الغوص والإنقاذ المائي بمصلحة الدفاع المدني من انتشال جثة طفلة تدعى اماني عبدالغني علي، بعد غرقها في سد قرية العارضة بمديرية صعفان في محافظة صنعاء.

وأشار الفريق الى ان الفتاة غرقت اثناء قيامها بجلب المياه للأغنام من السد. وبيّن ان الشاب غرق اثناء قيامه بالسباحة في السد والمياه غير صالحه للسباحة.

كما قامت فرق الغوص والإنقاذ المائي بالمصلحة من انتشال جثة المواطن بلال حيدر عبدالله الجعدبي، من سد سيان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

ودعت مصلحة الدفاع المدني جميع المواطنين الى عدم السباحة في السدود والحواجز المائية والبرك وتجمعات المياه لعدم صلاحيتها للسباحة حفاظا على حياتهم.