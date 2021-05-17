المشهد اليمني الأول

قال الطيار السابق في سلاح الجو الإسرائيلي، يوناتان شابيرا، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي “منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب”.

وأوضح النقيب شابيرا، أنه التحق بالجيش الإسرائيلي عام 1993، واستقال منه عام 2003 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وأضاف أنه غيّر من آرائه بعد انضمامه للجيش الإسرائيلي، وأدرك أنه كان “جزءا من منظمة إرهابية”، مشيرا إلى أن عدد الأشخاص الذين يفكرون مثله لا يتجاوز بضعة آلاف.

وقال شابيرا: “الجيش الإسرائيلي هو منظمة إرهابية وقادته مجرمو حرب.. الحكومة الإسرائيلية هي حكومة يهودية عنصرية وتجر المنطقة كلها إلى كارثة”.

وتابع: “أنا أومن بهذا وهناك الكثير من يؤمنون بذلك، لكن الجميع لا يرغبون في قوله. هذه حقيقة يجب أن أقولها”. ودعا شابيرا العالم لحماية الفلسطينيين من الوضع الحالي، لأنهم يقتلون لأسباب عنصرية، وأنهم بحاجة لدعم كبير لإيقاف الكارثة.

وانتقد الإعلام الإسـرائيلي ونظام التعليم، لافتا إلى أن الناس تعرضوا لغسيل دماغ ومُنعوا من رؤية الحقيقة، وأن الأطفال يتم تربيتهم في نظام تعليم عسكري صهيوني بدرجة عالية. وذكر شابيرا أنه تلقى تعليما يشجعه للانضمام إلى الجيش الإسـرائيلي لحماية شعبه، إلا أنه بعد خدمته في القوات الجوية وإلقائهم القنابل على المدنيين أدرك أن هذا العمل هو عمل إرهابي.

ولفت إلى أنه اعتُقل وسجن عدة مرات بسبب مشاركته في احتجاجات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية لكسر الحصار عن غزة، فضلا عن فصله من جميع أعماله لدعمه الفلسطينيين وإلقائه محاضرات في أنحاء العالم.

وأكد شابيرا أن عملية غسل الأدمغة من قبل وسائل الإعلام والحكومة والجيش كبيرة للغاية، مشيرا إلى أنه استقال من الجيش الإسرائـيلي وأطلق حملة لتشجيع أفرادا عسكريين آخرين للاستقالة. وذكر أن 27 طيارا استقالوا من الجيش الإسرائيلي منذ عام 2003 وحتى اليوم.

ويشن كيان الاحتلال الصهيوني منذ الإثنين، عدوانا بالطائرات والمدافع على الفلسطينيين في قطاع غزة، أسفر عن 200 شهيدا، وجرح أكثر من 1225 وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية ظهر اليوم الأحد.