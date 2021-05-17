المشهد اليمني الأول

أصدرت الشركة اليمنية للغاز اعلان هام بشأن آلية توزيع الغاز المنزلي وسعر البيع.

وقالت شركة الغاز في بيان لها ” إنه سيتم من اليوم الاثنين، استئناف برنامج توزيع الغاز المنزلي لكافة المواطنين عبر عقال الحارات من الغاز الذي يأتي من “صافر”.

ونشرت الشركة كشوفات بأسماء وعناوين المحطات المرخصة لتعبئة المركبات وأسطوانات الغاز المنزلي للمواطنين بالعاصمة صنعاء ليوم الاثنين بحسب أوقات الدوام التي تبدأ في الفترة الأولى من 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، والفترة الثانية من الساعة 2 ظهراً حتى ٦ مساءً”.