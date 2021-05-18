المشهد اليمني الأول

جدد عضو السياسي الاعلى محمد علي الحوثي دعوته لدول التحالف بوقف العدوان على اليمن، مقابل وقف الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات على أن تتحرك قوات التحالف بطائراتها ودباباتها ومدرعاتها لتحرير فلسطين.

واعلن الحوثي خلال مسيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني في صنعاء اليوم استعداد صنعاء لايقاف كل الجبهات التي يقوم التحالف بالاعتداء منها مقابل توقف العدوان أولا .. ثم ذهاب التحالف إلى فلسطين لتحرير الاقصى الشريف. وأكد أنها دعوة صادقة من صنعاء بان لاتتحرك قوات الجيش واللجان الشعبية قيد أنمله في جبهات القتال حتى تحرير فلسطين.

ووجه الحوثي سؤال للدول التي تشارك السعودية والإمارات في العداون على اليمن، كمصر والسودان وغيرهما، قائلا: نقول لهذه الدول التي تشارك في العداون على اليمن، هل عبد ربه منصور هادي أعز عندكم من فلسطين وهل فلسطين لا تستحق منكم التحرك لتحريرها من الاحتلال كما حشدتم الجيوش للاعتداء على اليمن.

واضاف الحوثي : يجب أن يكون هناك حرب إعلامية وسياسية على العدو وأن يتحرك إعلامنا لاستنهاض الهمم والشعوب، لافتا ان السعودية صنفت حركة حماس إرهابية لأنها رفضت المشاريع الأمريكية والإسرائيلية. وقال: في فلسطين الإباء رأينا الرجال وهم يدهسون العدو ويقصفونه بصواريخهم وبكل ما يملكون، وهذا الأمر أسقط صفقة القرن.

واكد الحوثي ان العدو الإسرائيلي اعتدى على المسجد الأقصى والقدس، والشعوب العربية والإسلامية واجبها الوقوف إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية في تصديها لهذه الاعتداءات.