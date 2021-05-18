المشهد اليمني الأول

أعلن منتدى دافوس الاقتصادي في بيان صدر اليوم الاثنين، إلغاء المنتدى المقرر عقده في سنغافورة أواخر شهر آب/ أغسطس القادم بسبب وباء كورونا.

ونص البيان: “وباء كورونا جعل من المستحيل عقد منتدى عالمي بمشاركة قادة الأعمال والحكومات والمجتمع المدني من جميع أنحاء العالم. ومن المقرر تأجيل المنتدى إلى النصف الأول من عام 2022. سيتم تحديد المكان والتاريخ في وقت لاحق من هذا الصيف”.

ومن جانبه قال الرئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب: “لقد كان قرارًا صعبا، لا سيما بالنظر إلى الاهتمام الكبير لشركائنا باللقاء ليس فقط افتراضيا، ولكن أيضًا بشكل شخصي، وكذلك المساهمة في إنشاء عالم أكثر استدامة، لكن في نهاية المطاف، الصحة والسلامة تأتي على رأس أولوياتنا”.

الجدير بالذكر أن منتدى دافوس الاقتصادي يعقد في كانون الثاني / يناير في مدينة دافوس السويسرية، ولكن نظرًا لوباء فيروس كورونا، كان من المقرر عقد الاجتماع في عام 2021 في سنغافورة في الفترة الممتدة من 17 إلى 20 آب / أغسطس.