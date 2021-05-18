المشهد اليمني الأول

شنت طائرات كيان العدو الإسرائيلي المحتل الحربية عشرات الغارات على أماكن متفرقة في مدينة غزة فجر اليوم الثلاثاء، ولا زالت مستمرة بالقصف.

وأفادت مصادر فلسطينية، سماع دوي انفجارات هائلة في أنحاء متفرقة في مدينة غزة وشمال القطاع وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الحربية.

واستهدفت عشرات الغارات الجوية من طائرات الاحتلال مناطق تل الزعتر ومنطقة مسعود والخزندار والتوام في شمال قطاع غزة. وشن طيران العدو الإسرائيلي، غارة على محيط أبراج المقوسي شمال غرب مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال مناطق شرق مخيم جباليا وجبل الريس شرق التفاح واراض زراعية شمال غرب مدينة غزة.