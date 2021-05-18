المشهد اليمني الأول

قدّمت الهيئة النسائية بمنطقة حمل بمديرية سنحان محافظة صنعاء اليوم قافلة عيدية للمرابطين في الجبهات بمناسبة عيد الفطر.

وخلال تسيير القافلة التي تضمنت كعك وجعالة وحلوى عيدية ومكسرات، أكدت حرائر المنطقة أن هذه القافلة وغيرها من قوافل المدد النسائية، تأتي في إطار تعزيز التلاحم ورمزية العطاء لمواجهة العدوان. كما أكدن أن جرائم العدوان بحق الشعب اليمني لن تزيدهن إلا إصرارا على الاستمرار بواجبهن في دعم المرابطين.

فيما ثمنت مسئولات الهيئة النسائية تفاعل حرائر منطقة حمل وجهودهن في رفد الجبهات بقوافل العطاء.

وحيا بيان القافلة موقف الصمود والثبات للمرأة وحضورها الفاعل في مواجهة العدوان، معتبرا تقديم هذه القافلة يعكس دور المرأة في مساندة جهود الدولة في الظروف الصعبة