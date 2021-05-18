المشهد اليمني الأول

خرج عدد من أبرز الشخصيات السياسية والجنرالات السابقين والمعلقين الصحافيين في كيان الإحتلال ، بانتقادات شديدة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

ووجه الساسة الإسرائيليون اتهامات على نتنياهو، بأنه أشعل الحرب الحاليةعندما قاد إلى تفجير الأوضاع في القدس الشرقية المحتلة لتتدحرج إلى حرب مع”حماس” في قطاع غزة، دون أن يضع لها استراتيجية ملائمة.

وقالت زعيمة حزب العمل الإسرائيلي المعارض أن نتنياهو أضرم النيران في الدولة خدمة لمصالحه السياسية الخاصة

وقال رئيس الوزراء السابق، إيهود أولمرت”إن نتنياهو يدير هذه الحرب، من بدايتها في أحداث القدس، بطريقة مشبوهة، تدل على أن حساباته الأساسية شخصية تتعلق ببقائه في الحكم حتى يستطيع إجهاض محاكمته بسن قوانين جديدة مفصلة على مقاسه”.

وأضاف “منذ سنوات وأنا أحذر من أن يلجأ إلى افتعال حرب حتى يحل مشاكله. إنه مستعد لإشعال الأرض تحت أقدامنا في سبيل مصالحه”.

وكتب الرئيس الأسبق لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، دان حالوتس، ينتقد انشغال وسائل الإعلام العبرية والصحافيين والجنرالات المتقاعدين خلال نقاشاتهم على شاشات التلفزة، بالقشور والأمور التافهة، بشكل متعمد، والفشل في الاهتمام بتلك العلاقة الوثيقة، السرية والعلنية، ما بين نتائج الانتخابات الأخيرة الرابعة، التي قادت إلى منح يائير لبيد كتاب التكليف (لتشكيل الحكومة القادمة)، وبين إلقاء عود الثقاب.

وطالب حالوتس بإجراء تحقيق معمق حول كيفية إدارة الأمور وتنسيقها، بين نتنياهو ووزير الأمن الداخلي (أمير أوحانا)، والمسؤول عن الشرطة والنائب اليميني المتطرف، إيتمار بن غبير، الذي يشعل نار العنصرية ضد العرب في المدن المختلطة، وعلاقة كل ذلك بإثارة الاستفزازات في القدس.