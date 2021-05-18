المشهد اليمني الأول

اعلن عريس يمني التبرع بتكاليف عرسه دعما لفلسطين والمقاومة الفلسطينية.

وأكد الشاب زيد الشريف ان تحركه وقراره التبرع بتكاليف عرسه البالغة مليون ريال نابع من إيمانة بمظلومية الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة كما يأتي من منطلق الدين الإسلامي.

وأضاف: أحببت ان يكون يوم زواجي حاضراً لنثبت للعالم ان قضية فلسطين هي قضيتنا الاولى وانفقت كل تكاليف مراسيم الزواج دعماً لفلسطي.

وكانت حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء قد اعلنت الاسبوع الماضي تدشين حملة (القدس اقرب) على حساب البريد 1140 للتبرع لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي.