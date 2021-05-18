المشهد اليمني الأول

في زمن الأمراض الفيروسية والأوبئة من المهم أن تجعل صحتك من أولوياتك في الحياة. لذلك نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية قائمة بالخضار التي تساعد على تقوية المناعة وهي.

الخضار الحمراء، مثل الطماطم والفلفل الأحمر

الخضار الصفراء، مثل الفلفل الأصفر والجزر

الخضار الخضراء، مثل الخيار والجرجير والخس

الخضار البيضاء، مثل الفجل والبصل

الخضار البنفسجية، مثل البنجر

ويُذكر أن الصحة المصرية قد نشرت سابقاً مجموعة من الأغذية التي يمكن إضافتها للوجبات الأساسية أو تناولها بين الوجبات، لتقوية الجهاز المناعي لدى الإنسان وهي.

الأغذية الغنية بفيتامين “ج” أو فيتامين “سي”:

البرتقال اليوسفي الليمون الفراولة الجوافة الفلفل الحلو الملون

فيتامين “د”:

وأوضحت الصحة أهمية التعرض لأشعة الشمس يومياً من فترة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، لأن ذلك يساعد على تكوين فيتامين “د” في الجسم، ما يقوي مناعتك ويساعدك في الحفاظ على صحة العظام.

الأغذية الغنية بالزنك:

تناول اللحوم الحمراء، ولكن بكميات قليلة

البقوليات مثل الحمص، والعدس، والفول، حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك ومنتجات الألبان، والبيض، والمكسرات

الأغذية الغنية بالأوميجا 3:

زيت الزيتون بذر الكتان بذور الشيا الأسماك مثل الماكاريل والتونا.