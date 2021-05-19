المشهد اليمني الأول

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس القادم، اجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين، بعد فشل مجلس الأمن، في إصدار بيان للمرة الثالثة يدين العدوان على غزة.

تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس القادم، اجتـماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين، بعد فشل مجلس الأمن، في إصدار بيان للمرة الثالثة يدين العدوان على غزة. وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد اجتـماعا الخميس المقبل لمناقشة الأوضاع في فلسطين.

وأشار إلى أن اجتـماعا عقد بين وفدين كبيرين من المجموعة العربية والإسلامية مع رئيس الجمعية العامة، وسلم رئيس المجموعتين، الجزائر والنيجر، رسائل طلب عقد اجتماع للجمعية العامة تحت بند الحالة في الشرق الأوسط، وأعلن رئيس الجمعية العامة أن الاجتماع سيعقد يوم الخميس.

وشكر رياض منصور “التضامن الأخوي من قبل المجموعتين لدعم فلسطين ولوقف العدوان على شعبها”.

وفي السياق، أعلن رياض منصور، أن حركة عدم الانحياز قررت بالإجماع الالتحاق بالمجموعة العربية والإسلامية في طلب عقد اجتـماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة الأوضاع في فلسطين.