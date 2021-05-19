المشهد اليمني الأول

نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية، يوم أمس الثلاثاء، المتمثلة في سرايا القدس وكتائب القسام وألوية الناصر صلاح الدين عملية مشتركة استهدفت مستوطنة “سديروت” وموقع “زيكيم” برشقات صاروخية كبيرة.

وقالت كتائب القسام: نفذنا عملية مشـتركة مع سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين لقصف بلدة سديروت وموقع زيكيم.

وتداول ناشطون، اشتعال النيران في تل أبيب، عاصمة الكيان المحتل، وذلك نتيجة قصف المقاومة الفلطسينية اليوم.

وتستمر المقاومة الفلسطينية بقصف المستوطنات المحتلة منذ تسعة أيام بعمليات مستمرة، وأضرار كبيرة لكيان العدو المحتل.