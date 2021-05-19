المشهد اليمني الأول

أعلنت المقاومة الفلسطينية، يوم أمس الثلاثاء، التاسع على لتوالي من المواجهات، مسؤوليتها عن مواصلة القصف الصاروخي للمدن المحتلة والمواقع والتحشيدات العسكرية في غلاف غزة برشقات صاروخية ووابل كبير من قذائف الهاون الثقيل، في إطار معركة سيف القدس لليوم التاسع على التوالي، والتي خاضتها المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.

وقال ناطق سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة: ندير المعركة بكل قوة واقتدار ونحدد حسب خططنا المسبقة متى وكيف وأين سنضرب وما يكشف عنه العدو من خسائر في كوسوفيم وأشكول ومواقع حشوداته ما هو إلا بعضاً من بأس رجال المدفعية.

وتابع قائلاً: بوركت سواعد رجالنا البواسل في وحدة المدفعية التي ما زالت توجه ضرباتها لغلاف غزة مستهدفة المواقع والحشودات العسكرية بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل والصواريخ موقعةً خسائر كبيرة في صفوف جنود العدو بين قتيل وجريح حيث ما زال العدو يجلي بطائراته الإصابات الحرجة والقتلى حتى اللحظة

وأضاف أبو حمزة: ندير المعركة بكل قوة واقتدار وما يكشفه العدو بعضٌ من بأس رجالنا.

غارات عنيفة

شنت طائرات كيان العدو الإسرائيلي المحتل الحربية عشرات الغارات على أماكن متفرقة في مدينة غزة يوم الثلاثاء، ولا زالت مستمرة بالقصف.

واستهدفت عشرات الغارات الجوية من طائرات الاحتلال مناطق تل الزعتر ومنطقة مسعود والخزندار والتوام في شمال قطاع غزة. وشن طيران العدو الإسرائيلي، غارة على محيط أبراج المقوسي شمال غرب مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة الرنتيسي قرب المجمع الايطالي بحي النصر غرب مدينة غزة، ومنزلا لعائلة سليمان بالقرب من نادي خدمات جباليا شمال قطاع غزة، ومنزلاً في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

واستهدفت غارات ومدفعية الاحتلال محافظتي خانيوس ورفح جنوب قطاع غزة، وموقعا للمـ.ـقاومة وأراضي زراعية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأراضي زراعية في عبسان الكبيرة شرقي خانيونس وفي منطقة أبو هداف بالقرارة جنوب قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال مناطق شرق مخيم جباليا وجبل الريس شرق التفاح واراض زراعية شمال غرب مدينة غزة، ومناطق قيزان النجار والزنة وعبسان في محافظة خانيونس جنوب القطاع.

شهداء وإصابات

واستشهد 5 فلسطينيين يوم الثلاثاء وأصيب 100 فلسطيني، في اليوم التاسع على التوالي، من جرائم كيان العدو الإسرائيلي، على قطاع غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بلاغ لها مساء يوم أمس الثلاثاء، أن حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، بلغت 217 شهيدا.

وكشفت الوزارة أن من بين الشهداء 63 طفلاً و36 امرأة و16 مسناً، بالإضافة إلى 1500 إصابة بجروح مختلفة، منها 50 إصابة شديدة الخطورة، و370 إصابة في الأجزاء العلوية، منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 امرأة.

إضراب شامل

عمّ إضراب شامل مدن الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة والوسط العربي داخل إسرائيل، استجابة لدعوات شعبية ورسمية تضامناً مع قطاع غزة ورفضاً للاحتلال الإسرائيلي.

وكان هناك إضراب شامل ودعوات لتنظيم مسيرات، في طمرة بالداخل الفلسطيني، وفي القدس المحتلة، وأهالي الشيخ جراح، والضفة الغربي تضامناً مع قطاع غزة ورفضاً للاحتلال الإسرائيلي.

وأغلقت جميع المحال التجارية والقطاعات الخاصة أبوابها، باستثناء المراكز الطبية، فيما تعطل الدوام في القطاع التعليمي بمختلف مستوياته. ووفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) فقد شمل الإضراب جميع مناحي الحياة التجارية والتعليمية، والمؤسسات الخاصة والعامة. وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها، وكذلك المصارف ووسائل النقل العام.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل العمل، الثلاثاء، كي يتسنى للموظفين المشاركة في المسيرات التي ستنطلق منتصف النهار، في حين دعت حركة فتح في بيان، للمشاركة في مسيرات ومظاهرات ستنطلق من مراكز المدن، ومواجهات «سلمية» مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

مواجهات عنيفة

اندلعت مواجـهات عنيفة، يوم الثلاثاء، اليوم التاسع، بين شبان وقوات الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط في القدس المحتلة، وعند جدار الفصل العنصري في بلدة العرقة غرب مدينة جنين، وعند مدخل إذنا قضاء الخليل، وفي مخيم العروب بالخليل.

كما اندلعت مواجهات، بين الشبان وقوات الاحتلال، على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس، وفي بلدة بيت سيرا جنوب مدينة رام الله، وفي بلدة الرام بالقدس المحتلة، وعند حاجز حوارة بنابلس، المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأمطر شبان فلسطينيين، من بلدة نحالين بالزجاجات الحارقة سياج ومنازل مستوطنة “بيتار عيليت” المقامة على أراضي الفلسطينيين غرب بيت لحم.

تصعيد عسكري اليوم التاسع

سرايا القدس



دكت سرايا القدس مواقع نحال العوز، وكسوفيم العسكري، وإيرز، ونير إسحاق وصوفا وحوليت بعشرات قذائف الهاون من العيار الثقيل. كما دكت، موقع الكاميرا العسكري، وموقع فجة العسكري بعدد من قذائف الهاون.

وعاودت سرايا القدس، دك موقع نحال العوز، وقصفت مواقع إيرز وعلوميم ونتيف هعتسرا، وموقع “مارس” الجديد قرب موقع كسوفيم بعدد من قذائف الهاون وحمم صواريخها.

وقصفت، سرايا القدس، كيبوتس “مفلاسيم” برشقة صاروخية، كما قصفت مدينة عسقلان بصلية صاروخية كبيرة.

في حين دكت السرايا، تحشداً لجنود العدو شرق رفح وإسناد صوفا برشقة صاروخية وقذائف الهاون الثقيل. ودكت مواقع وحشودات العدو العسكرية في غلاف غزة بوابل كبير من قذائف الهاون الثقيل.

كتائب القسام

ووجهت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، ضربات صاروخية ومدفعية على عدد من القواعد العسكرية واللوجستية في مستوطنات كيان العدو المحتل.

وقصفت كتائب القسام، قواعد حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون برشقات صاروخية كبيرة، وذلك رداً على الغارات الصهيونية الهمجية جنوب قطاع غزة.

كما قصفت الكتائب، القاعدة اللوجستية “مشمار هنيغف” شرق أوفكيم، وقاعدة “حتسريم” الجوية، قاعدة “تسيلم” العسكرية برشقات صاروخية متفرقة.

في حين قصفت،موقع إسناد “صوفا”، وموقع “مارس” الجديد قرب موقع “كيسوفيم”، وموقع وكيبوتس “ناحل عوز” بقذائف الهاون.

عملية مشتركة

نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية، يوم أمس الثلاثاء، المتمثلة في سرايا القدس وكتائب القسام وألوية الناصر صلاح الدين عملية مشتركة استهدفت مستوطنة “سديروت” وموقع “زيكيم” برشقات صاروخية كبيرة.

وقالت كتائب القسام: نفذنا عملية مشـتركة مع سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين لقصف بلدة سديروت وموقع زيكيم.

وتداول ناشطون، اشتعال النيران في تل أبيب، عاصمة الكيان المحتل، وذلك نتيجة قصف المقاومة الفلطسينية اليوم.

وتستمر المقاومة الفلسطينية بقصف المستوطنات المحتلة منذ تسعة أيام بعمليات مستمرة، وأضرار كبيرة لكيان العدو المحتل.

أضرار واصابات العدو

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات كرم أبو سالم وكيسوفيم وناحال عوز وكفار عزة ونيريم ونتيف هعسره والعين الثالثة، نتيجة قصف المقاومة الصاروخي.

كما دوت صافرات الإنذار في أسدود وعسقلان والمستوطنات المحاذية لغزة. ودوت في مدينة بئر السبع المحتلة ومستوطنتي ديمونا واوفاكيم، وفي مستوطنة “نتيفوت“.

واعترف العدو رسمياً بمقتل اثنين من المغتصبين الصهاينة ووقوع أكثر من 10 إصابات في صفوف جنوده بينهما أربعة بحالة خطيرة ووقوع أضرار مادية في عدد من المباني السكنية والمركبات بعد وابل قذائف الهاون من العيار الثقيل التي أطلقتها سرايا القدس صوب مواقع وتحشيدات العدو في غلاف غزة.

كما اعترف بإصابة مباشرة في أحد المزارع وتضررها بشكل كبير وسقوط صاروخ بالقرب من المباني السكنية في أشكول ما تسبب بأضرار في المكان، واعترف بوقوع أضرار في عدد من المركبات في نحال العوز وهبوط طائرة مروحية تتبع للجيش داخل موقع كيسوفيم بعد استهدافهما بوابل من قذائف الهاون.