المشهد اليمني الأول

كانت المقاومة تطلق صواريخها لكن لم تكن دقيقة وأغلبها كان يسقط في البحر.

وكان هناك صواريخ في المعارك السابقة مع غزة انفجرت في الجو أم الآن فإن صواريخ المقاومة لديها رؤوس حربية ثقيلة ودقيقة إلى درجة أن جيش الاحتلال ومخابراته لم يقدّر أن المقاومة تمتلكها.

صواريخ المقاومة قصفت تل ابيب وغطت كامل الأراضي الفلسطينية عطلت الحياة داخل المجتمع الإسرائيلي ووضعت ثلاثة ملايين مستوطنًا في الملاجىء وشلت المرافق العامة وعطلّت الملاحة الجوية وألحقت اضرارا كبيرة بالاقتصاد والبورصة والقطاع السياحي.

كسرت هيبة اسرائيل وكشفت هشاشتها وضعف منظوماتها الدفاعية كالقبة الحديدية وأفقدت المجتمع الصهيوني الشعور بالأمن والاستقرار كما أفقدته الثقة بالحكومة والمؤسسة العسكرية خاصة بعدما فشل الاحتلال في صد الصواريخ أو تحقيق إنجاز عسكري مهم فقط تورط في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين

إنجازات مهمة تحققت من خلال الصمود والتضحيات التي قدمها الفلسطينيون وجعل العالم يشاهد الاحتلال الإسرائيلي وهو يرتكب جرائمه بشكل مباشر على الهواء، مستهدفا المدنيين والمرافق الحكومية والأحياء السكنية ويشاهد صمود وشجاعة الشباب الفلسطيني في القدس وبسالة أهالي حي الشيخ جراح وتضحيات أهالي غزة

رجال المقاومة أسقطوا صفقة القرن وكل مشاريع التسوية وأظهروا فشل مشروع التنسيق الأمني وخيار التطبيع، وأن الشعوب العربية ترفض الاعتراف بالاحتلال وتدعم المقاومة السلطة الفلسطينية ظهرت ضعيفة وعاجزة ومهمشة سياسيّا وديبلوماسيّا وشعبيّا حتى على الصعيد الدولي

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رأفت مرة

كاتب الفلسطيني