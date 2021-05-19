المشهد اليمني الأول

استنزقت غارات كيان العدو الإسرائيلي الخدمات الصحية المحدودة في غزة، وأدى وفيات الأطباء إلى مزيد من الضرر للخدمات الطبية التي تكافح مع المرافق المتضررة ونقص الأدوية.

قُتل أحد العاملين الطبيين الفلسطينيين الرئيسيين خلال ساعات يوم الأحد في قصف إسرائيلي، وتتذكر آية العالول، البالغة من العمر 25 عامًا، وهي في سريرها في مستشفى الشفاء بغزة، اللحظة التي قُتل فيها والدها معين، البالغ من العمر 66 عامًا، وهو أحد أطباء الأعصاب القلائل في غزة، في غارة إسرائيلية، حيث قُتل أحد العاملين الطبيين الفلسطينيين الرئيسيين خلال ساعات يوم الأحد.

غطت الجروح والكدمات التي سببتها الشظايا وسقوط البناء، ووصفت قصف منزل العائلة في حي الرمال. قالت آية لصحيفة الغارديان يوم الإثنين: “أشعر بالخوف، لذا منذ أن بدأت الحرب، كنت أنام بجوار سرير والديّ، وأضع مرتبة على الأرض.

“كنت مستلقية مستيقظة أتحدث مع صديق على WhatsApp بينما كان أبي وأمي نائمين ، وفجأة بدأ صوت القصف بعنف. في غضون ثانية كانت سوداء. لم أستطع رؤية أي شيء ، ووجدت نفسي على الأرض في الشارع “.

أصيبت المحلات التجارية الواقعة أسفل المبنى الذي تعيش فيه عائلتها بقذيفة إسرائيلية، وتُركت آية ووالداها محاصرين تحت الأنقاض، وكان هناك الكثير من الخرسانة فوقي. كانت والدتي بجانبي تحت الكثير من الأنقاض أيضًا.. خرجت وحاولت تحرير والدتي، لكنني لم أستطع.

ركضت حتى وجدت شارعًا مضاءً به، وبدأت أصرخ بصوت عالٍ. ثم جاء الجيران وطلبت منهم إخراج أمي “. وفي النهاية تم انتشال والدة العالول، لكن والدها قتل في الهجوم، وهو واحد من 42 فلسطينيا ماتوا في ذلك اليوم.

كما قُتل في القصف نفسه الدكتور أيمن أبو العوف، رئيس قسم الطب الباطني في مستشفى الشفاء ومسؤول الاستجابة لفيروس كورونا، الذي دفن أيضًا تحت الأنقاض من مبنى منهار في شارع الوحدة بمدينة غزة يوم الأحد.

في وقت لاحق من صباح ذلك اليوم، أقام الزملاء في المستشفى جنازة مرتجلة لإحياء ذكرى أبو العوف، الذي قام أيضًا بتدريس الطب في العديد من الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة وكان مسؤولاً عن تدريب أطباء جدد في المستشفى.

مستشفى الشفاء

قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، واصفًا فقدان أبو العوف، إن غيابه سيؤثر بلا شك على قسم الطب الباطني، وستكون خبرته الكبيرة في مجاله أثرًا على علاج المرضى في قطاع غزة.

“كان هناك استنفاد للموارد على مدار العام الذي انتشر فيه جائحة كورونا ، والآن استنفد هذا العدوان قدراتنا الصحية المحدودة بشكل كبير. سنكون في وضع خطير كنظام صحي في غضون أيام إذا استمر ذلك “.

في حين أن وفاة الطبيبين الكبيرين يوم الأحد قد استحوذت على معظم عناوين الأخبار، فقد تضرر النظام الطبي في غزة بطرق أخرى.

تدمير مستشفيات

وفقًا لنشرة صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حتى ظهر يوم السبت، تعرضت أربعة مستشفيات تديرها وزارة الصحة في غزة لأضرار، إلى جانب مستشفيين تديرهما منظمات غير حكومية وعيادتان ومركز صحي ومرفق. التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبحسب مسؤولي الصحة الفلسطينيين، فإن المرافق المتضررة شملت عيادة هالة الشوا التي توقفت عن العمل، وكذلك المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة ومستشفى بيت حانون، اللذين تضررا بدورهما.

وتضررت المرافق الطبية فيما وصفه بعض عمال الطوارئ بالعنف المدمر الذي تجاوز حتى حرب 2014 التي استمرت 50 يومًا.

قال سمير الخطيب، مسؤول إنقاذ الطوارئ في غزة: “لم أر هذا المستوى من الدمار خلال 14 عامًا من العمل – ولا حتى في حرب 2014”. وبينما أتاح قرار مصر بفتح معبر رفح الحدودي الجنوبي لإجلاء الجرحى بعض الراحة ، ظل الوضع حرجًا.

ومن بين المرافق التي تضررت يوم الأحد ، كانت هناك عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود، والتي قالت أيضًا إن عيادة تقدم علاجًا للصدمات والحروق أصيبت بصاروخ إسرائيلي في مدينة غزة.

حتى قبل الضربة، حذرت المنسقة الطبية في منظمة أطباء بلا حدود ، الدكتورة ناتالي ثورتل، من الخطر الذي يواجهه النظام الصحي المنهك بالفعل في غزة. قال ثورتل الأسبوع الماضي: “إن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ 14 عامًا يعني أن النظام الصحي هنا يفتقر إلى العديد من الأشياء التي يحتاجها لعلاج الناس حتى في الأوقات العادية”.

ومع ذلك، يتم استدعاؤها كل بضع سنوات للتعامل مع التدفق الهائل للجرحى: 11000 جريح خلال حرب 2014 ؛ أكثر من 7000 أصيبوا بطلقات نارية خلال الاحتجاجات في 2018 و 2019 ؛ والآن بالفعل مئات الجرحى في تفجيرات وعشرات القتلى منذ يوم الاثنين [الماضي] “.

بينما اتهمت إسرائيل حماس في الماضي باستخدام المرافق الطبية كغطاء لأنشطتها، فإن الوضع في غزة معقد بسبب حقيقة أن المقاتلين مع الجماعات المسلحة يعتمدون في كثير من الأحيان على المستشفيات المدنية للعلاج، بينما وزارة الصحة في غزة تدار. من قبل حكومة حماس.

بينما يوجد في غزة عدد من المستشفيات، وغالبًا ما يكون هناك طاقم عمل مدرب جيدًا ومتفانيًا، إلا أن المعدات غالبًا ما تكون قديمة وأساسية.

ومن بين الذين أثاروا مخاوف عاجلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي دعت الجانبين إلى احترام المتطلبات الطبية العاجلة لسكان غزة. وقال متحدث باسم داخل القطاع الساحلي لصحيفة الغارديان: “في الأيام السبعة الماضية في غزة، شهدنا غارات جوية مكثفة وكذلك صواريخ تنطلق من غزة إلى إسرائيل”.

“كان هناك دمار هائل في البنية التحتية، بما في ذلك المناطق المجاورة للمستشفيات وأضرار في الطرق المجاورة لها. لهذا السبب دعت اللجنة الدولية قادة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ممارسة التأثير على جميع الأطراف، حتى تتمكن الفرق الطبية وسيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني من الوصول إلى المستشفيات والمصابين.

“في غزة، كان النظام الصحي يواجه بالفعل مشاكل خطيرة تتمثل في نقص الأدوية، وقد أمضت الفرق الطبية التي تعمل خلال فترة التصعيد بالفعل عامًا من العمل على التغلب على الوباء.

كان الطاقم الطبي منهكًا بالفعل ويتعين عليه الآن التعامل مع تدفق هائل من الإصابات. المرافق الطبية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي ويجب احترامها من قبل الطرفين، بما في ذلك السماح لأطقم سيارات الإسعاف بالوصول إلى الجرحى “.