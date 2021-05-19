المشهد اليمني الأول

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائراته شنت 120 غارة على قطاع غزة، نفذتها 52 مقاتلة، في هجوم استغرق 25 دقيقة.

وقال جيش العدو الإسرائيلي إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 50 صاروخا خلال الـ12 الساعة الماضية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. ووفقا لما ذكر الجيش الإسرائيلي هاجمت المقاتلات الإسرائيلية عددا من مواقع إطلاق الصواريخ في القطاع.

وأضاف العدو في بيان، على “تويتر” أن من بين الأهداف، التي قصفتها المقاتلات الإسرائيلية، مستودع أسلحة، ومنشآت تابعة لحركة “حماس” من بينها مركز قيادة في رفح.