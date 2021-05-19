المشهد اليمني الأول

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار درجات الحرارة العظمى المرتفعة على المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر مركز الأرصاد في نشرته الجوية، اليوم، أن درجات الحرارة في عموم المناطق الساحلية ستتراوح بين 34 ـ 39 درجة مئوية مع رطوبة عالية. فيما ستتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 ـ 42 درجة في المناطق الصحراوية.

كما توقع مركز الأرصاد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية.

ونبه المركز المواطنين من الارتفاع في درجات الحرارة العظمى ونصح بالإكثار من شرب السوائل، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء النهار، واستخدام المظلات الشمسية، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة.

وأوضح أن أعلى درجات الحرارة العظمى المسجلة يوم أمس بلغت 41.4 درجة مئوية في سيئون، 39 في الغيظة ، و 38 في عدن.