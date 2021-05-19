المشهد اليمني الأول

تستمر فصائل المقاومة التصعيد العسكري لليوم العاشر على التوالي، في معركة سيف القدس، بقصف المستوطنات المحتلة وتتقدمها تل أبيب بقصف صاروخي مكثف والعدو يعترف.

ووجهت سرايا القدس، الجناح العسكري لحكرة الجهاد الإسلامي، رسالة لكيان العدو قالت فيها: سنجعل الأرض تلتهب تحت أقدامكم وفي مواقعكم ومغتصباتكم، وغلاف غزة سيصبح كومة رماد.

كما وجهت السرايا ضربة صاروخية ثقيلة ومكثفة ومتفرقة باتجاه المدن والمستوطنات المحتلة، رداً على العدوان واستهداف المدنيين. وأكد إعلام العدو: سقوط صاروخ بشكل مباشر في فناء منزل في سديروت بعد قصف سرايا القدس الأخير.

واستهدفت سرايا القدس بضربة صاروخية كثيفة وثقيلة، تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت، كما قصفت برشقة صاروخية باتجاه القدس المحتلة.

واستهدفت سرايا القدس نتيفوت بصاروخ بدر 3 ورشقة صاروخية كبيرة، كما دكت موقع “نحال عوز” وموقع أميتاي برشقات من صواريخ بدر 1.

وقصفت مواقع “كسوفيم” و”زكيم” و “رعيم” و “نحال عوز”، ومفلاسيم وياد مردخاي وسديروت برشقات صاروخية مكثفة ومتفرقة.

كما دكت سرايا القدس، موقع “إيرز” وموقع “كسوفيم” العسكري بقذائف الهاون الثقيل. كما دكت مواقع مواقع “مارس” الجديد شرق خانيونس، و”نير عوز” و”صوفا” بقذائف الهاون عيار 120 ملم. وتم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع “نير عوز” بعد قصفه.

في حين دكت السرايا كافة مواقع ومغتصبات مجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية. ودكت مواقع ومغتصبات غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون ورشقات صاروخية. واعترف العدو بوقوع أضرار في عدد من المباني في مجمع أشكول جراء القصف.

وفي عملية مشتركة لسرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين تم دك مواقع كرم أبو سالم وأميتاي وحشودات العدو شرق رفح بقذائف الهاون الثقيل.

ودوت صفارات الإنذار في المستوطنات المحتلة في كل استهداف صاروخي للمقاومة الفلسطينية، مع أضرار كبيرة، اثر الإستهداف.

كتائب القسام

ووجهت كتائب القسام ضربة صاروخية، على عسقلان وسديروت وكيبوتس “مغين”و قاعدة “رعيم” قاعدتي “تسيلم” البرية و”حتسريم” الجوية و”بلماخيم” الجوية برشقات صاروخية كبيرة ومتفرقة.

كما وجهت الكتائب ضربة صاروخية لأسدود وعسقلان وبئر السبع ومستوطنات “أوفكيم” و”نتيفوت” بعشرات الصواريخ، رداً على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة.

وقصفت كتائب القسام مستوطنات “كفار عزة” و”نير عوز” ومواقع موقع إسناد “صوفا” و”ناحل عوز ” و “فجة” بقذائف الهاون. كما دكت موقع أبو مطيبق العسكري وتحشداً للجنود شرق المحافظة الوسطى بقذائف الهاون

واعترف العدو يعترف بوقوع أضرار وتضرر عدد من المركبات، كما اعترف بوقوع إصابات وتضرر مبنى بشكل مباشر وانقطاع التيار الكهربائي بعد القصف الأخير لمغتصبة “سديروت”.