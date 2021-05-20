المشهد اليمني الأول

نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، إن مجلس مراجعة السجناء أبلغ، عثمان عبد الرحيم عثمان، وهو يمني محتجز دون تهمة في غوانتانامو منذ افتتاحه في يناير 2002، بأنه قد تم تبرئته من التهم الموجة اليه والمسجون على ذمتها.

وأضافت الوكالة عن المحامي بيث جاكوب، وهو محامي اليمني عثمان، قوله: “لقد كان سعيدًا ومرتاحًا ويأمل أن يؤدي ذلك بالفعل إلى إطلاق سراحه”.

وفي فبراير الماضي ذكر مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الامريكي بايدن بدأت مراجعة حول مستقبل السجن العسكري الأمريكي في خليج غوانتانامو في أقصى جنوب شرق كوبا بهدف إغلاقه.