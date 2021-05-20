تستمر فصائل المقاومة التصعيد العسكري لليوم العاشر على التوالي، في معركة سيف القدس، بقصف المستوطنات المحتلة وتتقدمها تل أبيب بقصف صاروخي مكثف والعدو يعترف. ووجهت...