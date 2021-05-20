المشهد اليمني الأول

نشيد سيف القدس

مونتاج حماسي بمشاهد عسكرية للمقاومة الفلسطينية

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المقالة السابقةدون أي تهمة.. سجين يمني في غوانتانامو منذ 20 عام

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