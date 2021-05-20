المشهد اليمني الأول

تستمر فصائل المقاومة الفلسطينية، التصعيد العسكري لمواجهة كيان العدو الإسرائيلي، لليوم العاشر على التوالي، في معركة سيف القدس، بقصف المستوطنات المحتلة وتتقدمها تل أبيب بقصف صاروخي مكثف، والاحتلال عاجز عن المقاومة، والمقاومين يكسرون هيبة الدولة اللقيطة ويذلونها.

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة أن دولة الاحتلال بكل إمكانياتها، تعجز عن مواجهة غزة بإمكانياتها المتواضعة، فيما أسلحة كثيرة تتلف في مخازن الدول، أو تستخدم في مكانها الخاطئ.

وأوضح النخالة، أن المقاومين يكسرون اليوم هيبة الدولة اللقيطة ويذلونها بكل صاروخ وكل قذيفة صنعوها بالدم ولقمة العيش وتحت الحصار. واشار إلى أن الشعب الفلسطيني كان أمام خيارين؛ إما أن نستسلم ونعطيهم كل شيء، أو نقاتلهم على كل شيء، ولذلك كانت معركة سيف القدس، هذا السيف الذي يجب أن لا يغمد، لتبقى القدس حرة، وعنوان عزتنا وكرامتنا، ودليلنا إلى الله.

وتوجه القائد النخالة للاحتلال قائلاً: في معركة القدس، نقول للقتلة والمجرمين الصهاينة: لا سلاحكم النووي، ولا طائراتكم، ولا اتفاقيات الذل مع المتساقطين، يمكن أن تجلب لكم أمنًا وسلامًا. وأضاف، لقد ذهبنا إلى المعركة، ونحن ندرك أنها مكلفة، ولكننا ندرك أنها الطريق الوحيد للحرية، والطريق الوحيد لحماية القدس، وحماية الناس.

تدمير منازل المواطنين

قصفت طائرات الاحتلال منزل لعائلة المصري ومنزلا لعائلة المغير في مخيم الشابورة في رفح، ومنزل عائلة أبو زرقة في الحي الاماراتي غرب خانيونس، ومنزل لعائلة الهندي في مخيم دير البلح، ومنزلاً بمحيط مسجد الكنز غرب مدينة غزة.

كما دمرت منزلا لعائلة الأسطل في منطقة الكتيبة وسط خانيونس، ومنزل المواطن جلال الثلاثيني من طابقين قرب دوار الكويت بحي الزيتون، وقصفت منزلًا في حي الشيخ رضوان، ومنزلا في شارع المصريين في بيت حانون، ومنزلا في الجنينة وسط رفح، ومنزلاً في “شارع النخل” غرب دير البلح، في قطاع غزة.

واستهدفت غارات الإحتلال، شقة في محيط دوار أبو يوسف القوقا، وشقة سكنية في عمارة زغبر بالقرب من مدرسة شهداء الشاطئ، وشقة لعائلة حسنين وتستهدف بصاروخ أخر سيارة متوقفة أمام المنزل وذلك بالقرب من الإشارة الضوئية في الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واستهدفت مبنى المنتدى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ودمرت مقر الجمعية الخيرية بجوار المستشفى الكويتي برفح.

قصف أراضي زراعية

كما استهدفت طائرات الاحتلال أرضا زراعية بمحيط سوق السيارات جنوب حي الزيتون، وأرضا بمنطقة الزنة بخانيونس، وأرضاً زراعية شمال بيت لاهيا، وأراضٍ زراعية بمحيط وادي غزة جنوب مدينة الزهراء، وارضا زراعية خلف أبراج المخابرات،. وأرضاً زراعية بمنطقة الهندسية علي طريق صلاح الدين جنوب حي الزيتون في قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الإحتلال بشكل عنيف بأكثر من 20 قذيفة أراضي المواطنين شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وشنت سلسلة غارات على منطقة أبو طعيمة شرق خانيونس، وهدفاً في النصيرات،وهدفا قرب شارع السكة في المغازي، وقصفت تلة قليبو شرق جباليا، والمنطقة الشرقية لدير البلح والمغازي، ومنطقة قليبو في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستهدفت غارات إسرائيلية موقعا للمقاومة في شرق البريج وموقعا في دير البلح، واستهدفت موقعا شمال النصيرات قرب وادي غزة، وشاحنة في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة. والزوارق والمدفعية تواصل إطلاق القذائف في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وكان أعلن ناطق الجيش الإسرائيلي أن 52 طائرة حربية نفذت 122 غارة على قطاع غزة لمدة 25 دقيقة،وأضاف أن 50 صاروخا أطلقت من غزة على إسرائيل بين السابعة مساء أمس والسابعة من صباح اليوم.

شهداء وإصابات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم أمس الأربعاء، عن بلوغ عدد الشهداء 227 شهيد من بينهم 64 طفل و 38 سيدة و 17 مسن اضافة الى 1620 اصابة بجراح مختلفة.

وقال وزارة الصحة، أن المختبر المركزي يتوقف عن إجراء فحوصات كورونا لليوم الثالث على التوالي بسبب استهداف الاحتلال الذي طال مبنى الوزارة وعيادة الرمال المركزية.

وأضافت الوزارة، أن الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق عائلة صالحة بدير البلح ادت حتى اللحظة الى استشهاد 3 مواطنين وهم الاب من ذوي الاعاقة وابنته وزوجته الحامل.

مواجهات ومسيرات رافضة

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينين، وجيش كيان العدو الإسرائيلي، كما خرجت مسيرات ووظاهرات تضامنية ورفضا للعدوان وجرائمة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية بمدينة الخليل،ومواجهات مدخل مدينة أم الفحم وشرطة الاحتلال تطلق قنابل الغاز بكثافة.

وخرجت مظاهرة حاشدة أمام منزل الشهيد محمد كيوان في ام الفحم رفضا لجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، كما خرجت مسيرة حاشدة في مدينة الخليل رفضا للعدوان على غزة.

سرايا القدس

ووجهت سرايا القدس، الجناح العسكري لحكرة الجهاد الإسلامي، رسالة لكيان العدو قالت فيها: سنجعل الأرض تلتهب تحت أقدامكم وفي مواقعكم ومغتصباتكم، وغلاف غزة سيصبح كومة رماد.

كما وجهت السرايا ضربة صاروخية ثقيلة ومكثفة ومتفرقة باتجاه المدن والمستوطنات المحتلة، رداً على العدوان واستهداف المدنيين. وأكد إعلام العدو: سقوط صاروخ بشكل مباشر في فناء منزل في سديروت بعد قصف سرايا القدس الأخير. واستهدفت بضربة صاروخية كثيفة وثقيلة، تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت، كما قصفت برشقة صاروخية باتجاه القدس المحتلة.

واستهدفت السرايا نتيفوت بصاروخ بدر 3 ورشقة صاروخية كبيرة، كما دكت موقع “نحال عوز” وموقع أميتاي برشقات من صواريخ بدر 1. وقصفت مواقع “كسوفيم” و”زكيم” و “رعيم” و “نحال عوز”، ومفلاسيم وياد مردخاي وسديروت برشقات صاروخية مكثفة ومتفرقة.

كما دكت سرايا القدس، موقع “إيرز” وموقع “كسوفيم” العسكري بقذائف الهاون الثقيل. كما دكت مواقع مواقع “مارس” الجديد شرق خانيونس، و”نير عوز” و”صوفا” بقذائف الهاون عيار 120 ملم. وتم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع “نير عوز” بعد قصفه.

في حين دكت السرايا كافة مواقع ومغتصبات مجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية. ودكت مواقع ومغتصبات غلاف غزة بعدد من قذائف الهاون ورشقات صاروخية. واعترف العدو بوقوع أضرار في عدد من المباني في مجمع أشكول جراء القصف.

وفي عملية مشتركة لسرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين تم دك مواقع كرم أبو سالم وأميتاي وحشودات العدو شرق رفح بقذائف الهاون الثقيل.

وقصفت كتائب شهداء الأقصى “مجموعات الشهيد أيمن جودة، تحشدات للعدو الصهيوني في موقع كيسوفيم العسكري بقذائف الهاون الثقيل. كما أطلقت قوات العاصفة الجناح العسكري لفتح الانتفاضة رشقة صاروخية على موقع نحال عوز الصهيوني.

كتائب القسام

ووجهت كتائب القسام ضربة صاروخية، على عسقلان وسديروت وكيبوتس “مغين”و قاعدة “رعيم” قاعدتي “تسيلم” البرية و”حتسريم” الجوية و”بلماخيم” الجوية برشقات صاروخية كبيرة ومتفرقة.

كما استهدفت الكتائب بضربة صاروخية أسدود وعسقلان وبئر السبع ومستوطنات “أوفكيم” و”نتيفوت” بعشرات الصواريخ، رداً على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة.

وقصفت كتائب القسام مستوطنات “كفار عزة” و”نير عوز” ومواقع موقع إسناد “صوفا” و”ناحل عوز ” و “فجة” بقذائف الهاون. كما دكت موقع أبو مطيبق العسكري وتحشداً للجنود شرق المحافظة الوسطى بقذائف الهاون.

الزواري.. مسيرات جديدة تدخل الخدمة

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان لها أمس الأربعاء، عن طائرة “الزواري” المسيّرة، والتي تقوم بمهام الرصد واستطلاع لأهداف ومواقع العدو وعرضت مشاهد لقيامها بمهامها بكل كفاءة واقتدار إلى حين عودتها إلى قواعدها سلام.

وقال البيان إن الطائرة أسميت “الزواري” بهذا الاسم تيمنا بالشهيد القسامي المهندس التونسي محمد الزواري.

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فشل وخوف شديد لكيان العدو

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنتصار حماس، هزيمة ساحقة لإسرائيل وللغرب بأسرة، وقال اذا اعتقدت حماس أنها تنتصر، فهذه هزيمة لنا كلنا وللغرب بأسره.

وأضاف نتنياهو في بيان صحفي له يوم الأربعاء، أن حركتي حماس وحركة الجهاد الإسلامي، أنشأت بنية تحتية كاملة تحت الأرض وهناك مدينة تحت الأرض في قطاع غزة.

وأكدت القناة 12العبرية أن نتنياهو رفض طلب بايدن بوقف إطلاق النار، بقوله: أنا مصمم على مواصلة العملية حتى تحقق أهدافها.

كما أشار إلى أن أكثر من 4 آلاف صاروخ أطلقتها حركتا حماس والجهاد من قطاع غزة، مضيفا أن القوات الإسرائيلية ستواصل حماية المدن من تلك الصواريخ. وفي معرض دفاعه عن الخسائر والدمار وعدد القتلى الذي وقع منذ انطلاق التصعيد، قال: “لا يستطيع أي جيش في العالم تجنب الخسائر الجانبية”.

على ذات السياق، قال ناطق الجيش الإسرائيلي حاولنا مرتين تصفية قائد كتائب القسام محمد ضيف خلال هذه الحرب وفشلنا، وأكد أن إسرائيل حاولت تصفية 7 قياديين آخرين في حماس ومنيت محاولاتها كذلك بالفشل.

أضرار وإصابات العدو

قالت القناة 13العبرية أن أكثر من 30 صاروخًا أطلقت قبل قليل صوب أسدود وعسقلان وبئر السبع والمحيط، وأفادت مصادر عبرية عن سقوط عدة صواريخ داخل سديروت وأنباء أولية عن إصابة خطيرة.

ودوت صفارات الإنذار في عسقلان ولاخيش، وفي جنوب تل أبيب واسدود، كما دوت في المنطقة الصناعية نعمان في كريات بيالك.

واعترف العدو بوقوع أضرار وتضرر عدد من المركبات، كما اعترف بوقوع إصابات وتضرر مبنى بشكل مباشر وانقطاع التيار الكهربائي بعد القصف الأخير لمغتصبة “سديروت”.

وأكدت صحيفة “معاريف” العبرية، تعطيل حركة القطارات بين اللد وتل أبيب بسبب اندلاع حرائق على خط السكة الحديد، وتحدثت عن نقل 6 مستوطنين إلى مستشفى برزلاي بعسقلان المحتلة عقب إطلاق صواريخ المقاومة.

بينما أفادت القناة 13 العبرية عن صدور تعليمات لسكان مستوطنات إشكول على مسافة 4 كم من حدود قطاع غزة بالدخول إلى الملاجئ والغرف المحصنة فورا والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

وأعلنت قناة “كان” العبرية عن إصابة مستوطنين اثنين في سديروت بجروح، وأكدت مصادر عبرية، إصابة مستوطن في “أوفكيم” بعد إطلاق المــقاومة رشقات صاروخية من غزة.