المشهد اليمني الأول

يستمر كيان العدو الإسرائيلي جرائمة بقصف وتدمير منازل المواطنين فوق سكانها، وتدمير الراضي الزراعية لتشريد الأهالي، وذلك بحجة استهداف قيادات المقاومة الفلسطينية.

تدمير منازل المواطنين

قصفت طائرات كيان الاحتلال منزل لعائلة المصري ومنزلا لعائلة المغير في مخيم الشابورة في رفح، ومنزل عائلة أبو زرقة في الحي الاماراتي غرب خانيونس، ومنزل لعائلة الهندي في مخيم دير البلح، ومنزلاً بمحيط مسجد الكنز غرب مدينة غزة.

كما دمرت منزلا لعائلة الأسطل في منطقة الكتيبة وسط خانيونس، ومنزل المواطن جلال الثلاثيني من طابقين قرب دوار الكويت بحي الزيتون، وقصفت منزلًا في حي الشيخ رضوان، ومنزلا في شارع المصريين في بيت حانون، ومنزلا في الجنينة وسط رفح، ومنزلاً في “شارع النخل” غرب دير البلح، في قطاع غزة.

واستهدفت غارات كيان الإحتلال، شقة في محيط دوار أبو يوسف القوقا، وشقة سكنية في عمارة زغبر بالقرب من مدرسة شهداء الشاطئ، وشقة لعائلة حسنين وتستهدف بصاروخ أخر سيارة متوقفة أمام المنزل وذلك بالقرب من الإشارة الضوئية في الشيخ رضوان بمدينة غزة.

واستهدفت مبنى المنتدى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، ودمرت مقر الجمعية الخيرية بجوار المستشفى الكويتي برفح.

كيان العدو يقصف منازل وأراضي لتشريدهم بحجة أنها

قصف أراضي زراعية

كما استهدفت طائرات كيان الاحتلال أرضا زراعية بمحيط سوق السيارات جنوب حي الزيتون، وأرضا بمنطقة الزنة بخانيونس، وأرضاً زراعية شمال بيت لاهيا، وأراضٍ زراعية بمحيط وادي غزة جنوب مدينة الزهراء، وارضا زراعية خلف أبراج المخابرات،. وأرضاً زراعية بمنطقة الهندسية علي طريق صلاح الدين جنوب حي الزيتون في قطاع غزة.

وقصفت مدفعية كيان الإحتلال بشكل عنيف بأكثر من 20 قذيفة أراضي المواطنين شمال بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وشنت سلسلة غارات على منطقة أبو طعيمة شرق خانيونس، وهدفاً في النصيرات،وهدفا قرب شارع السكة في المغازي، وقصفت تلة قليبو شرق جباليا، والمنطقة الشرقية لدير البلح والمغازي، ومنطقة قليبو في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

واستهدفت غارات كيان العدو الإسرائيلي موقعا للمقاومة في شرق البريج وموقعا في دير البلح، واستهدفت موقعا شمال النصيرات قرب وادي غزة، وشاحنة في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة. والزوارق والمدفعية تواصل إطلاق القذائف في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وكان أعلن ناطق جيش كيان العدو الإسرائيلي أن 52 طائرة حربية نفذت 122 غارة على قطاع غزة لمدة 25 دقيقة، وأضاف أن 50 صاروخا أطلقت من غزة على إسرائيل بين السابعة مساء أمس والسابعة من صباح اليوم.