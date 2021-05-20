المشهد اليمني الأول

تستمر المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، ولليوم الحادي عشر على التوالي، بقصف مستوطنات ومواقع وقواعد كيان العدو الإسرائيلي المحتلة، في معركة سيف القدس لتحرير الراضي الفلسطينية المحتلة وردا على جرائم كيان الإحتلال في قصف واستهداف المدنيين.

سرايا القدس

ووجهت سرايا القدس، الجناح العسكري لمقاومة حركة الجهاد الإسلامي، ضربة صاروخية ومدفعية ثقيلة ومكثفة اتجاه مدن وبلدات كيان العدو المحتلة رداً على جرائم العدو واستهدافه للمدنيين.

القصف المدفعي

بينما دكت سرايا القدس موقع “نيريم”، وموقع “كرم أبو سالم” الجديد، وموقعي “كسوفيم” و “مارس”، بقذائف الهاون الثقيل، واعترف العدو بوقوع إصابات في صفوف جنوده.

وقصفت السرايا محطات توريد الطاقة الشمسية في محيط موقع “كرم أبو سالم”، وموقع “النصب التذكاري”، وموقع “إيرز”، وموقع فجة، و”زيكيم” العسكري و”أبو مطيبق”بعدد من قذائف الهاون، وبصورة متفرقة.

وعاودت السرايا قصف المواقع العسكرية “مارس” الجديد و”إيرز” و”زيكيم”و”النصب التذكاري” “نحال عوز” و “كسوفيم”بعدد من قذائف الهاون.

وفي عملية مشتركة، لسرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين وكتائب الشهيد أبو علي مصطفي تم قصف مواقع “كرم أبو سالم” و”أميتاي” و”أفشلوم” و”بني نت” بقذائف الهاون.

القصف الصاروخي

وقصفت السرايا مدينة عسقلان، ومدن أسدود وسديروت ونتيفوت المحتلة، برشقات صاروخية كثيفة ومتفرقة. كما قصفت موقع الضباط شرق جباليا، وموقع كيسوفيم، وموقع “أميتاي” العسكري برشقات صاروخية كبيرة ومتفرقة.

وبوقت “تاسعة البهاء” استهدفت سرايا القدس مدينة نتيفوت بصاروخ بدر 3 ورشقة صاروخية مكثفة. كما استهدفت مدينتي أسدود وعسقلان برشقات صاروخية.

وأكد إعلام العدو: سقوط صاروخ على مبنى في نتيفوت بعد استهدافها الساعة التاسعة من سرايا القدس بصاروخ بدر3 ورشقة صاروخية.

وقصفت السرايا المواقع العسكرية “كرم أبو سالم” و “نحال عوز” و “رعيم” و “بئيري” ومجمع “أشكول” بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية.

وفي عملية مشتركة آخرى، لسرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، تم قصف مدينة سديروت برشقات صاروخية.

كتائب القسام

على ذات السياق قصفت كتائب القسام، الجناج العسكري للمقاومة الإسلامية حماس، قواعد “حتسريم”، “تل نوف” الجويتان، وقاعدة “تسيلم” البرية، وقاعدة الغذاء والوقود قرب بئر السبع وقاعدة “رعيم” العسكرية برشقات صاروخية كبيرة ومتفرقة.

كما قصفت الكتائب موقع “مارس” الجديد، وموقع “أميتاي” وكيبوتس “ناحل عوز” ومستوطنة “كفار عزة” و”مفلاسيم”و”نتيف هعسرا بقذائف الهاون، وبصورة متفرقة.

وفي عملية مشتركة، قصفت كتائب القسام وألوية الناصر عسقلان برشقات صاروخية، رداً على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة

في حين قصفت كتائب القسام، مستوطنات “عسقلان” و”نير اسحاق” وكيبوتس “بئيري”، ومجمع “مفتاحيم” وقاعدة “سدي تمان” العسكرية قرب بئر السبع، والقاعدة اللوجستية “مشمار هنيغف” برشقات صاروخية كبيرة ومتفرقة.

وعاودت الكتائب قصف أسدود المحتلة، ومستوطنات بئر السبع وعسقلان للمرة الثالثة برشقات صاروخية كبيرة متفرقة، رداً على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة.

واعترف العدو بإصابة مغتصب وتضرر مبنى بعد القصف الأخير لعسقلان، كما اعتراف بإصابة عدد من المستوطنين في القصف الأخير لبئر السبع.

استهداف حافلة نقل وبطارات العدو

واستهدفت كتائب القسام، حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة “زيكيم” شمال قطاع غزة بصاروخ موجه، كما دكت محيط الحافلة المستهدفة بقذائف الهاون.

كما قصفت الكتائب بطارية القبة الحديدية قرب “ناحل عوز” بقذائف الهاون، كما قصف بطاريات مدفعية الهاوتزر قرب “سديروت”، وبطاريات مدفعية “الهاوتزر” قرب “جبار عام” جنوب عسقلان المحتلة برشقات صاروخية متفرقة.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات كيان العدو في بئر السبع وأسدود وعسقلان والمناطق المحاذية لقطاع غزة.