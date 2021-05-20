المشهد اليمني الأول

علق المتحدث الرسمي لكتائب القسام، الجناح العسكري للمقاومة الإسلامية حماس، أبو عبيدة عن مقترح وقف إطلاق النار، على قطاع غزة من الطرفين.

وقال أبو عبيدة: استجبنا لتدخل الوساطات العربية وعلقنا الضربة الصاروخية حتى 2 من فجر الجمعة.

وتوعدت كتائب القسام، عبر متحدثها أبو عبيدة، عن إعدادها لضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين من أقصى الشمال إلى الجنوب، وأكد انطلاق الضرب الصاروخية يحدده مدى التزام العدو بعدوانه حتى الثانية فجرا.

وأشار أبو عبيدة، أن قيادة كيان عدو الاحتلال أمام امتحان حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجرا.

كما أكد، تمكن المقاومة الفلسطينية من إذلال العدو وجيشه الهش، وأن المجازر لم توقف مد المقاومة ولم تكتم بنادقها وراجماتها.