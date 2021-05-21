المشهد اليمني الأول

تستمر الانشقاقات من صفوف مرتزقة العدوان، ومن جميع الجبهات، لتلحق بركاب صنعاء وصف الوطن، كان اخرها يوم أمس، حيث انشق 45 جندي نم صفوف العدوان وعادو مسقط رأسهم بتعز.

واستقبلت شرطة مديرية ماوية بمحافظة تعز، يوم أمس 45 عائدا من المغرر بهم والملتحقين في صفوف مرتزقة العدوان.

وذكر مدير شرطة مديرية ماوية، أن مشائخ وعقال ووجهاء المديرية بذلوا جهدا كبيرا في التواصل والتنسيق مع الكثير من المغرر بهم الملتحقين في صف العدوان، وتم بفضل الله اقناع الكثير منهم بالعودة إلى مناطقهم، وما زال هناك تواصل مع البقية للرجوع والعيش بأمان بين إخوانهم وأهليهم.

وعبر العائدون عن شكرهم للقيادة السياسية تجاه الإجراءات المتخذة في اصدار قرار العفو العام وتخصيص الرقم 176 للعودة، موجهين الدعوة لإخوانهم لانتهاز فرصة العفو والرجوع إلى صف الوطن، خصوصا بعد أن اتضحت أهداف دول العدوان الخبيثة تجاه بلدنا، وليس آخرها صمتهم عما يجري اليوم لإخواننا في أرض فلسطين.