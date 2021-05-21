المشهد اليمني الأول

علق عضو المجلس السياسي محمد علي الحوثي على اعلان وقف اطلاق النار في فلسطين المحتلة من قبل كيان العدو وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وبارك الحوثي للمقاومة الفلسطينية فرض الهدنة على العدو مؤكدا بان ما حدث خلال ال يوما من ايام العدوان يعتبر معجزة.

وكشف عن السر ازاء انتصار المقاومة كنتيجة حتمية لاستمرار الإعداد و البناء واليقضة والحضور الواعي والمواكب في ضربات الردع ضد الكيان.

واضاف في تغريدة على تويتر “لقد ثبتت هذة الجولة بمعركة ‎#سيف_القدس المعادلة المعلنة بنجاح.. مؤكدا تاثيره فاجأ العدو واغاض المطبع واراح المناصر للمقاومة في الداخل والخارج.