المشهد اليمني الأول

علق الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة بكلمة له بمناسبة انتصار المقاومة الفلسطينية على كيان العدو الإسرائيلي في معركة سيف القدس.

وأوضح النخالة الى فرض المقاومة والشعب الفلسطيني معادلة جديدة في الصراع وخلق توازن رعب كبير مع كيان العدو الإسرائيلي. وأكد على الإستمرار بالمقاومة والجهاد حتى النصر وعودة الشعب إلى فلسطين.

وأشار النخالة، الى وحدة الشعب الفلسطيني ومقاومته وتلاحمه كان لها الأثر الكبير في الميدان وفي هذا الإنجاز التاريخي. وأضاف بوحدتنا ثبتنا توازنا للرعب مع العدو وبوحدتنا نستطيع تغيير المعادلات، وأن وحدتنا كانت الأساس في تحقيق الانتصار اليوم والمقاومة حاضرة وسترد على أي اعتداء.

ووجه كلمة للشعب الفلسطيني قائلاً: الله الله يا شعب فلسطين وأهل غزة وأنتم تسجلون أروع صفحات الصمود والانتصار على هذا العدو، وأضاف، إن هذا الدم وهذه الملحمة التي سجلها شعبنا هي الخطوة الكبرى باتجاه انتصارنا النهائي على المشروع الصهيوني.

واختتم النخالة بكلام موجه للمقاومة التي دعمت فلسطين وقدموا السلاح والخبرة ولم يبخلوا على المقاومة الفلسطينية، وللشعوب العربية والإسلامية التي خرجت الشوارع بمسيرات مليونية تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتأييدا للمقاومة الفلطسينية.