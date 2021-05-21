بالفيديو الحرم المكي: محاولة انزال السديس من منبر خطبة الجمعة اليوم انتصارا للقدس

المشهد اليمني الأول

تدوال ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحد المسلمين وهو يتجاوز المُصلين في الحرم المكي الشريف ويحاول الوصول للشيخ الوهابي وهو على منبر خطبة الجمعة اليوم ٩ شوال ١٤٤٢هجرية

ونقلت وكالة أنباء النظام السعودي الرسمية (واس)، عن المتحدث الإعلامي لشرطة بني سعود في منطقة مكة المكرمة، قوله إن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم.

وأضاف المتحدث أنه جرى استكمال الإجراءات بحق الشخص المُلقى القبض عليه ولم يوضح المتحدث هوية وجنسية الرجل المؤمن الذي حاول التعبير رمزياً عن مكنون الامة الاسلامية تجاة الاحتلال الوهابي السعودي للقبلة الثانية للمسلمين حيث تم تسخير منبر الحرم المكي الشريف لاثارة الفتن والحروب الاهلية بين ابناء الامة الاسلامية بفتاوى التكفير للتأسلم الوهابي.

وعلى العكس من ذلك يمنع شيوخ التكفير الوهابي صدور فتوى من على منبر الحرم المكي الشريف للجهاد وتحرير فلسطين لتحرير القدس الشريف لتحرير المسجد الاقصى القبلة الاولى للمسلمين ومسرىٰ رسول الرحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم من بني صهيون اليهود الأشد عداوة للذين أمنوا بل وصل بهم الامر باصدار فتاوى وهابية بعدم نصرة من يجاهد الاشد عداوة.

وامام العدوان اليهودي المتوحش على القدس وفلسطين من حوالي شهر صمت صقور شيوخ الوهابية الجارحة في اليمن وسوريا والرحماء على تل ابيب ورد الفعل العفوي وانتصار اً للقدس الشريف كان اليوم بقيام احد المؤمنيين بمحاولة رمزية لانزال الوهابي التأسلم من على منبر خطبة الجمعة و لعلىٰ وعسىٰ.

والجدير بالذكر بان هناك محاولات سابقة تجاه شيوخ الفتنة الوهابية في اراضي الحرمين الشريفين ومنها :

محاولة النيل من علي الحذيفي في الحرم النبوي في صلاة الفجر عام 2015م وف 2008م طبقاً لمقطع على موقع يوتيوب، وبينما كان عبدالرحمن السديس جالساً انطلق رجل للنيل منه وفي عام 2010م محاولة للنيل من علي الحذيفي في المسجد النبوي.

وفي عام 2014 م كشفت شرطة بن سعود في الحرم المكي بأن عبدالرحمن السديس قد تعرض لمحاولة للنيل منه.

وحتما لاتوجد بين اصحاب المحاولات العفوية وشيوخ الفتنة الوهابية اى قضايا شخصية او ثأر او قضايا اراضي ووراثة.

القبلة الاولى يحتلها بني صهيون والقة الانية يحتلها بني سعود.