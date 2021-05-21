المشهد اليمني الأول

قامت فرق الغوص والإنقاذ المائي بالمصلحة من انتشال جثة المواطن عبدالرزاق محمد محمود الارياني – 35 عاما-، من سد سيان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.

وبيّن الفريق ان الشاب غرق اثناء قيامه بالسباحة في السد والمياه غير صالحه للسباحة. وأكدت المصلحة أن حالات الغرق في السدود المائية خلال إجازة عيد الفطر المبارك بلغت 8 حالات غرق.

وجددت مصلحة الدفاع المدني دعوتها لجميع المواطنين الى عدم السباحة في السدود والحواجز المائية والبرك وتجمعات المياه لعدم صلاحيتها للسباحة حفاظا على حياتهم.

منع السباحة في سد سيان

وذكر القائم بأعمال وزير السياحة أحمد العليي أن الوزارة وجهت مكتبها بالمحافظة بالتعاون مع السلطة المحلية بمنع السباحة في سد سيان وغيره من السدود حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين.

وأشار إلى أن سد منطقة سيان تحول إلى موقع سياحي يقصده الآلاف من سكان العاصمة وخاصة أيام الأعياد والعطلات الرسمية، لافتاً إلى أن الكثير من الأسر تتجاهل أن مياه السدود غير مهيأة لممارسة السباحة نتيجة وجود تربة لزجة تتسبب في الغرق.

وحث القائم بأعمال وزير السياحة المواطنين على التعاون والالتزام بعدم السباحة في مياه السدود للحد من حوادث الغرق. ويشار إلى أن سد سيان شهد خلال الأيام الماضية ثلاث حالات غرق لمرتاديه بينهم طفلة في الثامنة من عمرها.