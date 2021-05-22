المشهد اليمني الأول

تم طرد مفتي سلطة محمود عباس “محمد حسين” بعد خطبة الجمعة في الاقصى اليوم.

حيث كانت الخطبة انهزامية لم يذكر فيها غزة والمقاومة والشهداء، وقام خلالها بالطبل والمزمار لشرعية محمود عباس، فقام المصلون بطرده ومنعه من الصلاة فيهم وهتفوا “برا برا برا .. كلاب السلطة برا ”

وفي الحرم المكي الشريف ايضا كان هناك احتجاج رمزي تجاه خطيب بني سعود

تدوال ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحد المسلمين وهو يتجاوز المُصلين في الحرم المكي الشريف ويحاول الوصول للشيخ الوهابي وهو على منبر خطبة الجمعة اليوم ٩ شوال ١٤٤٢هجرية

ونقلت وكالة أنباء النظام السعودي الرسمية (واس)، عن المتحدث الإعلامي لشرطة بني سعود في منطقة مكة المكرمة، قوله إن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم.

وأضاف المتحدث أنه جرى استكمال الإجراءات بحق الشخص المُلقى القبض عليه ولم يوضح المتحدث هوية وجنسية الرجل المؤمن الذي حاول التعبير رمزياً عن مكنون الامة الاسلامية تجاه الاحتلال الوهابي السعودي للقبلة الثانية للمسلمين حيث تم تسخير منبر الحرم المكي الشريف لاثارة الفتن والحروب الاهلية بين ابناء الامة الاسلامية بفتاوى التكفير للتأسلم الوهابي.