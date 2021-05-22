المشهد اليمني الأول

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إن واشنطن لم تقدم أي شيء لإسرائيل مقابل موافقتها على الهدنة في قطاع غزة. وردت بساكي بـ “لا” على سؤال بهذا الصدد خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة.

وحول ما إذا كان وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل بمساعدتها في تعزيز منظومة “القبة الحديدية” جزءا من أي “صفقة” مقابل موافقة إسرائيل على الهدنة، قالت متحدثة البيت الأبيض اإن “الرئيس أدلى بهذا التصريح لأنه يعتقد أن فاعلية “القبة الحديدية تساهم في إنقاذ حياة مئات الأشخاص”. وأضافت أن “الرئيس ثابت في دعمه لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها”.

وأكدت المتحدثة، أن الولايات المتحدة لديها “ضمانات قوية” من “الأطراف المعنية” بالتزامها بوقف إطلاق النار بعد العنف بين إسرائيل وغزة.

يذكر أن إسرائيل وحركة “حماس” اتفقتا على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية اعتبارا من فجر الجمعة، وذلك بعد 11 يوما من المواجهات العسكرية التي أسفرت عن مقتل نحو 250 فلسطينيا وما لا يقل عن 13 شخصا في إسرائيل.